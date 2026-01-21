Konyaspor transfere odaklandı

Konyaspor Yönetim Kurulu rotasını transfere çevirdi. Son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Le Havre forması giyen Etienne Youte Kinkoue ile ilgilenen yeşil-beyazlılar; oyuncunun transferi için Fransız ekibinin kapısını çalmıştı. Peki, burada nasıl bir gelişme yaşandı?

Kulüp tamam ama…

Konyaspor, Etienne Youte Kinkoue transferinde Fransız ekibi Le Havre ile anlaşma sağlasa da; oyuncuyla ortak noktada buluşamadı. 24 yaşındaki stoper Konyaspor'a gelmeye sıcak bakmazken, bu transfer de rafa kaldırıldı. (Hasan Yıldırım)