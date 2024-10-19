Konyaspor’u Pazar günü zorlu bir mücadele bekliyor!

Konyaspor, Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş’ın konuğu olacak. Beşiktaş ile Konyaspor arasında 20 Ekim Pazar günü Beşiktaş Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 16.00’da başlayacak. Mücadeleyi Ankara bölgesi hakemlerinden Kadir Sağlam yönetecek

Konyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ın konuğu olacak. Mili araya 11 puanla 8. sırada giren yeşil-beyazlılar, 17 puanla 3. sırada yer alan siyah-beyazlı rakibine karşı puan mücadelesi verecek. Beşiktaş ile Konyaspor arasında; 20 Ekim Pazar günü Beşiktaş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Zorlu maçı Kadir Sağlam yönetecek

Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanacak zorlu karşılaşmayı Ankara bölgesi hakemlerinden Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Ali Can Alp üstlenecek. Çağdaş Altay ise müsabakada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Konya'da tek, Beşiktaş'ta 4 eksik var

Kritik karşılaşma öncesinde her iki takımda da eksik oyuncular bulunuyor. Konuk Konyaspor'da sezon başı kampında sakatlanan stoper Josip Calusic'in yanı sıra; Eyüpspor maçında kırmızı kart gören teknik direktör Ali Çamdalı takımla birlikte olamayacak. Ev sahibi Beşiktaş'ta ise kaleci Ersin Destanoğlu, stoperler Necip Uysal, Gabriel Paulista ve sağ kanat Milot Rashica sakatlıklarından dolayı bu maçta forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i

Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst nezaretinde 4-2-3-1 sistemiyle mücadele eden Beşiktaş'ın; Konyaspor'a karşı da aynı diziliş ve oyun anlayışıyla sahada yer alması bekleniyor. Siyah beyazlıların kalesine Mert Günok (34), savunma 4'lüsünde Jonas Svensson (2), Emirhan Topcu (53), Felix Uduokhai (14) ve Arthur Masuaku (26), 2'li ön liberoda Gedson Fernandes (83) ve Cher Ndour (73), 3'lü orta alanda Rafa Silva (27), Joao Mario (18) ve Ernest Muçi (23), tekli forvette ise Ciro Immobile'nin (17) görev alması bekleniyor.

Konyaspor'un muhtemel 11'i

Teknik direktör Ali Çamdalı nezaretinde 4-2-3-1 dizilişiyle mücadele eden Konyaspor'un, zorlu Beşiktaş deplasmanında da aynı sistemle sahada yer alması bekleniyor. Yeşil-beyazlıların kalesinde Jakub Slowik (27), savunma 4'lüsünde Nikola Boranijasevic (24), Adil Demirbağ (4), Uğurcan Yazğılı (5) ve Guilherme Sitya (12), 2'li ön liberoda Riechedly Bazoer (20) ve Melih İbrahimoğlu (77), 3'lü orta alanda Alassane Ndao (18), Pedrinho (8) ve Yusuf Erdoğan (10), forvette ise Blaz Kramer'in (99) forma giymesi ön görülüyor. (Selman Kaya)