Konyaspor’un borcu ne kadar?

Tümosan Konyaspor Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Şan; yeşil-beyazlıların mevcut borcunu açıkladı. Şan; Anadolu Kartalı’nın borçlarını kalem kalem sıraladı

Tümosan Konyaspor Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Şan; kulübün mevcut borçlarını ve bu rakamların nereden kaynaklandığını açıkladı. Konya Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda konuşan Şan; yeşil-beyazlıların borçlarını madde madde sıraladı. İşte o liste...

Mevcut borç 1 milyar 100

Ahmet Şan; "Konyaspor Yönetim Kurulu'muzun bizlere vermiş olduğu rakamlar elimizde. Mevcut yönetimin 800 milyon civarında devraldığı borç, an itibariyle 1 Milyar 100 Milyon TL'ye ulaşmış durumda. Ana kalemlere baktığımızda bazı geçmişten gelen durumlar var. Kulüplere ödenecek bonservis bedelleri 65 milyon gibi bir rakam tutuyor. Diğer banka kredileri 47 milyon TL. Fatih Özgökçen yönetiminden kalan yöneticilere 40 milyon TL kadar bir ödeme var. Mevcut yöneticilere de 307 milyon TL. 2022 yılından itibaren bazı futbolcuların alacakları var. Vergi beyanları var. Menajerler var. Bunlar da 119 milyon TL. Personele ve futbolculara çok fazla bir sorun yok. 2 ay geriden gidiyoruz ama bu durum Anadolu kulüpleri için normal” dedi.

"FIFA'da kapatılan dosyalar”

Başkan Şan; transfer tahtasının açılması için FIFA'ya ödenen rakamlara da değindi. Şan; "FIFA'dan 6 tane dosyayı arkadaşlarımız çözmüş. Niko Rak'ın transfer tazminatı 140 bin Euro ödenmiş. Paul Jose Mpoku'ya 680 bin Euro + 5 bin Euro ödenmiş. Rijeka Kulübü'ne Robert Muric'in tazminatı olarak 527 bin Euro ödenmiş. Konrad Michalak'ın transfer tazminatı var. 475 bin Euro. Louka Prip'in transfer tazminat ve 145 bin Euro var. Bunlar FIFA nezdinde olan ve kapatılan dosyalar” diye konuştu.

"Esas problem vergi borcunda”

Konyaspor Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Şan; kulübü zora sokacak durumun vergi borcunda olduğunu söyledi. Başkan Şan; "Bizi probleme sokacak olan vergi borcu. Bundan 2 sezon önce tüm kulüplere bir yapılandırma yapıldı. O düzenli şekilde ödeniyor. 177 milyon TL. Ancak 2023 yılının Ocak ayından itibaren başlayan yeni bir vergi ödemesi var. Bunlar daha doğrusu ödenememiş. Ömer Korkmaz döneminde Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının vergi borçları ödenmemiş. Bu da toplamda 169 milyon 773 bin TL'ye tekabül ediyor. Ve bu rakamı ödemek için bizlere verilen sürenin sonuna yaklaşıyoruz. Bunu ödemezsek kulübe yaptırımlar uygulanacak” ifadelerini kullandı.

Son gün 29 Kasım!

Başkan Ahmet Şan; "Vergi borcu. Tam olarak burası. Bunun bize verilen süresi bu ay sonu doluyor. 29 Kasım'a kadar bu rakamı yatırmamız gerekiyor. Aksi durumda kulübümüzün puanı silinecek. Daha da kötüsü bir sonraki yaptırım daha büyük sorunlar çıkaracak. Konyaspor büyük bir camiadır. O nedenle hep birlikte bu işin altından kalkmamız gerekiyor. Geçmişte de bir ve beraber olduğumuz dönemlerde nice sıkıntıları Allah'ın izniyle atlattık. Konyaspor camiasının yeniden böyle bir bütünlüğe ihtiyacı var” dedi. (Selman Kaya)