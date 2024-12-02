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Konyaspor’un kanat oyuncularından Melih İbrahimoğlu; “Üstümüzden bir yük kalktı”

Selman Kaya
Muhabir

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Konyaspor’un kanat oyuncularından Melih İbrahimoğlu; “Üstümüzden bir yük kalktı”

Tümosan Konyaspor'un kanat oyuncularından Melih İbrahimoğlu, Adana Demirspor maçının ardından Konhaber.com'a özel olarak konuştu. "Çok şükür ki kazanmasını bildik” diyen İbrahimoğlu, "Üstümüzden resmen bir yük kalktı. Zaten iyi oynuyorduk. Ama bir sonuca ulaşamıyorduk. Bu da bizi çok bozuyordu. Hele ki o çalıştığımız hafta tamamen boşa gidiyordu. ‘Şeytanın bacağını kırmak' diye bir tabir var. Bence Adana Demirspor maçına biz tam olarak bunu yaptık. İnşallah bu haftadan sonra üzerine koyarak devam edeceğiz” dedi.

"Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum”

İbrahimoğlu, "Kendi performansımla ilgili olarak elimden geleni yapıyorum. İnşallah daha da iyi olacağım. Oyuncular oynadıkça daha da gelişiyor. Sağ olsun hocalarımız da bana şans veriyor. Adana Demirspor maçında şansım olmadı. Forma giyemedim. Nasip değilmiş. Kendimi haftaya hazırlayacağım” diye konuştu. 

 

 

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