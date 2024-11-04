Konyaspor’un Uğurcan’ı var!

Geride kalan sezon birçok farkı noktada görev alan başarılı futbolcu, Nikola'nın form düşüklüğü nedeniyle Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Başakşehir maçında bu bölgede görev aldı. Uğurcan'ın hafta sonu deplasmanda oynanacak Göztepe maçında da sağ bekte görev alması bekleniyor.
İstatistikleri altüst etti
Konyasporlu Uğurcan Yazğılı istatistikleri altüst etti. Yüzde 58'lik üçüncü bölge pasıyla öne çıkan Yazğılı, Başakşehirli Leo Duarte'nin ardından 2. sırada yer aldı. Uğurcan aynı zamanda 2 tehlike engelleme ve 1 şut engelleme istatistiği yakaladı.
(Selman Kaya)