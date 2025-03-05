GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
SPOR Haberleri

Konyaspor’un Yeni Kalesi: Deniz Ertaş Fırtınası!

Selman Kaya
Muhabir
Konyaspor’un Yeni Kalesi: Deniz Ertaş Fırtınası!
Tümosan Konyaspor’un genç file bekçisi Deniz Ertaş, son haftalardaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Birinci kaleci Jakub Slowik’in sakatlığının ardından eldivenleri devralan Ertaş, istatistiksel anlamda ortalığı birbirine kattı

Tümosan Konyaspor'un genç file bekçilerinden Deniz Ertaş, son haftalardaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. İlk etapta sadece Türkiye Kupası'nda forma şansı bulabilen 19 yaşındaki oyuncu, kaleci Jakub Slowik'in sakatlanmasının ardından eldivenleri tamamen devraldı. Ertaş, görev aldığı maçlarda ortaya koyduğu performansla istatistiksel anlamda ortalığı birbirine kattı.

Kupada ısındı, lige taşıdı 

Türkiye Kupası 3. Tur'da oynanan 23 Elazığ Futbol Kulübü, 4. Tur'da oynanan Kepezspor ve 5. Tur'da oynanan Karacabey Belediyespor maçlarında forma giyen Deniz Ertaş, grup aşamasına gelene kadar oynanan 3 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı. Grup aşamalarında Çorum Futbol Kulübü, Eyüpspor ve Galatasaray maçlarında da görev alan genç eldiven, bu periyotta da kalesinde sadece 1 gol gördü.

Slowik'in sakatlığı Deniz'e yaradı

Deniz Ertaş, kaleci Jakub Slow'in sakatlanmasının ardından eldivenleri tamamen devraldı. Süper Lig'de de forma şansı bulan 19 yaşındaki file bekçisi, Sivasspor ve Trabzonspor maçlarında da görev aldı. Ertaş bu süreçte de kalesinde sadece 1 gol gördü.

8 maçta 2 gol yedi 

Anadolu Kartalı'nın genç file bekçisi Deniz Ertaş, ortaya koyduğu performansla adeta ‘Ben buradayım' dedi. Gerek Süper Lig gerekse Türkiye Kupası olmak üzere 8 maçta forma şansı bulan Ertaş, kalesinde sadece 2 gol gördü. Genç oyuncu 6 maçta ise kalesini gole kapattı. 

(Selman Kaya)

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER