Konyaspor’un Yeni Kalesi: Deniz Ertaş Fırtınası!

Tümosan Konyaspor’un genç file bekçisi Deniz Ertaş, son haftalardaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Birinci kaleci Jakub Slowik’in sakatlığının ardından eldivenleri devralan Ertaş, istatistiksel anlamda ortalığı birbirine kattı

Tümosan Konyaspor'un genç file bekçilerinden Deniz Ertaş, son haftalardaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. İlk etapta sadece Türkiye Kupası'nda forma şansı bulabilen 19 yaşındaki oyuncu, kaleci Jakub Slowik'in sakatlanmasının ardından eldivenleri tamamen devraldı. Ertaş, görev aldığı maçlarda ortaya koyduğu performansla istatistiksel anlamda ortalığı birbirine kattı.

Kupada ısındı, lige taşıdı

Türkiye Kupası 3. Tur'da oynanan 23 Elazığ Futbol Kulübü, 4. Tur'da oynanan Kepezspor ve 5. Tur'da oynanan Karacabey Belediyespor maçlarında forma giyen Deniz Ertaş, grup aşamasına gelene kadar oynanan 3 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı. Grup aşamalarında Çorum Futbol Kulübü, Eyüpspor ve Galatasaray maçlarında da görev alan genç eldiven, bu periyotta da kalesinde sadece 1 gol gördü.

Slowik'in sakatlığı Deniz'e yaradı

Deniz Ertaş, kaleci Jakub Slow'in sakatlanmasının ardından eldivenleri tamamen devraldı. Süper Lig'de de forma şansı bulan 19 yaşındaki file bekçisi, Sivasspor ve Trabzonspor maçlarında da görev aldı. Ertaş bu süreçte de kalesinde sadece 1 gol gördü.

8 maçta 2 gol yedi

Anadolu Kartalı'nın genç file bekçisi Deniz Ertaş, ortaya koyduğu performansla adeta ‘Ben buradayım' dedi. Gerek Süper Lig gerekse Türkiye Kupası olmak üzere 8 maçta forma şansı bulan Ertaş, kalesinde sadece 2 gol gördü. Genç oyuncu 6 maçta ise kalesini gole kapattı.

(Selman Kaya)