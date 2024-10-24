Konyaspor’un yüzü Pakkan ile gülmüyor

Tümosan Konyaspor’un yüzü, hafta sonu oynanacak Gaziantep Futbol Kulübü maçının hakemi olan Burak Pakkan ile gülmüyor. Yeşil-beyazlılar Ankara bölgesi hakemiyle 2 maçta bir araya gelirken; bu karşılaşmalarda 3 puana ulaşamadı.

Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynanacak Gaziantep Futbol Kulübü maçı öncesinde ilginç bir hakem istatistiğiyle karşılaştı. Anadolu Kartalı zorlu karşılaşmanın Ankara bölgesi hakemi olan Burak Pakkan ile daha önce 2 maçta bir araya gelirken; bu müsabakalarda 3 puana ulaşamadı.

Pakkan'ın yönettiği maçlar nasıl sonuçlandı?

Tümosan Konyaspor; Burak Pakkan ile geride kalan 2023-24 sezonunda bir araya geldi. Sezonun açılış haftasında Konya'da oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan İstanbulspor maçını yöneten Pakkan, sezonun ikinci devresinde deplasmanda oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan Alanyaspor karşılaşmasında da düdük çalmıştı. Konyaspor'un Pakkan ile çıktığı 2 maçta da rakipleriyle berabere kalması dikkatlerden kaçmadı.

Burak Pakkan'ın Süper Lig karnesi

Ankara bölgesi hakemlerinden olan Burak Pakkan, 2022-23 sezonundan bu yana Süper Lig'de görev alıyor. Ligdeki ilk sezonunda 5 maç yöneten Pakkan; geride bıraktığımız 2023-24 sezonunda ise 13 maçta düdük çalmıştı. Pakkan, içinde bulunduğumuz 2024-25 sezonunda şu ana kadar olan süreçte ise 2 maçta düdük çaldı. Genel toplamda Süper Lig'de 3 sezonda 20 maça çıkan Pakkan; 102 kez sarı, 4 kez de kırmızı kartına başvurdu. Pakkan 9 kez de beyaz noktayı gösterdi.

(Sibel Elmas)