Konyaspor vergi borcu için ek süre istedi!

Tümosan Konyaspor, 170 milyonluk TL’lik vergi borcu için ek süre istedi. Puan silme cezasıyla karşı karşıya kalan yeşil-beyazlı kulüp; ilk etapta ödenecek 20 milyon TL için kolları sıvadı. Peki, Konyaspor bu rakamı bulabilecek mi?
Tümosan Konyaspor, 170 milyon TL'lik vergi borcu nedeniyle çıkmaza girdi. Puan silme cezası gibi yaptırımlarla sonuçlanacak hassas konu, henüz çözüme ulaşmadı. Kulübe verilen süre 29 Kasım Cuma günü itibariyle sona ererken; yeşil-beyazlı kurmaylar yapılandırma ve ilk taksit için ek süre istedi. Maddi olarak kötü günler geçiren Anadolu Kartalı, en acilinden 20 milyon TL'yi bulmak için kolları sıvadı.
Bir miktar Konya Büyükşehir'den
Tümosan Konyaspor yönetimi, yapılandırma için acil ihtiyaç olan 20 milyon TL'nin bir kısmını Konya Büyükşehir Belediyesi'nden temin etti. Şehirdeki firmalarla görüşen yönetim; zamansal açıdaki problem nedeniyle bu rakamın üstünü kendi içinden tamamlamayı kararlaştırdı. 6 Aralık Cuma gününe kadar ek süre alınırken; henüz 20 milyonluk rakama ulaşılamadığı öğrenildi.
Bir ödeme de Antalyaspor maçına
Anadolu Kartalı Konyaspor, vergi borcunun haricinde oyunculara da ödeme yapacak. Ligde kritik bir fikstüre giren yeşil-beyazlıların, hafta sonu oynanacak Antalyaspor maçı öncesinde futbolculara maaş ödemesi yapması gerekiyor. Şehirdeki tüm kapıları çalan Anadolu Kartalı, en acilinden bu paraları denklemeye çalışıyor.
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