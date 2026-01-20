GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

Konyasporlu 3 oyuncu halen kulüp arıyor!

Hasan Yıldırım
Muhabir
Konyasporlu 3 oyuncu halen kulüp arıyor!

Konyaspor'un kadro planlamasında yer almayan 3 oyuncu kendilerine kulüp aramaya devam ediyor. Stoper Josip Calusic, orta saha Mücahit İbrahimoğlu, Pedrinho ve kanat Marius Stafanescu; teknik direktör Çağdaş Atan'ın kadro planlamasında yer almazken, bu oyunculardan kendilerine kulüp bulması istenmişti.

Mücahit kiralık gitti

Konyaspor'un 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Mücahit İbrahimoğlu; TFF 1. Lig ekiplerinden Serikspor'un yolunu tuttu. İbrahimoğlu kiralık kontenjanını dolu olması nedeniyle; özel bir protokol eşliğinde Serik ekibine yarım sezon bonservisiyle birlikte gitti.

3 oyuncu kulüp arıyor

Anadolu Kartalı'nın kadro planlamasında yer almayan 3 oyuncu ise kulüp arıyor. Yeşil-beyazlı ekipten stoper Josip Calusic, orta saha Pedrinho ve kanat Stafanescu; kendilerine kulüp bulamayan isimleri oluşturdu. Calusic ve Pedrinho görüşmelerini sürdürürken; Stafanescu ise FIFA kuralları gereğinde 2 farklı kulübe lisanslandığı için alt lige gitmek zorunda. (Hasan Yıldırım)

 

