Konyasporlu Çağdaş Atan son kozunu oynuyor!

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan topun ağzına geldi! Anadolu Kartalı'nın başında 7 Süper Lig maçına çıkan ve bahse konu süreçte bir türlü galibiyet alamayan Atan, performansıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Atan'ın yeşil-beyazlı kulüpteki geleceği ise tartışma konusu olmuştu.
7 maçta 0 (SIFIR) galibiyet
Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, yeşil-beyazlı takımın başında çıktığı 7 Süper Lig maçında galibiyet alamadı. İç sahada oynanan Antalyaspor, Rizespor, Kayserispor ve Eyüpspor maçlarından 1'er puan çıkartan Atan; deplasmanda oynanan Karagümrük, Trabzonspor ve Fenerbahçe maçlarında ise rakiplerine mağlup oldu. Çağdaş Atan, Konyaspor'un başında 0,57'lik bir puan ortalaması yakaladı.
Yönetim kendi içinde toplandı
Konyaspor Yönetim Kurulu, kendi içinde hızlı bir şekilde değerlendirme toplantısı yaptı. Yeşil-beyazlı kurmaylar Çağdaş Atan dönemini masaya yatırarak yolların ayrılıp ayrılmaması konusunu tartıştı. Yapılan toplantıda Çağdaş Atan ile yola devam etme kararı çıktı.
Son koz Gaziantep
Konyaspor Yönetim Kurulu Çağdaş Atan ile yola devam kararı alsa da; yeşil-beyazlı camiada sabırlar tükendi. Anadolu Kartalı son oynanan Eyüpspor maçında 1 puanı son saniyelerde koparsa da; maçın ardından tribünlerde Çağdaş Atan istifaya davet edildi. Hafta sonu oynanacak Gaziantep maçında alınacak skor, Çağdaş Atan'ın kulüpteki kaderini çizecek.
(Hasan Yıldırım)