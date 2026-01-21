GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,41
EURO
50,87
STERLİN
58,31
GRAM
6.913,43
ÇEYREK
11.355,04
YARIM ALTIN
22.588,01
CUMHURİYET ALTINI
45.033,87
SPOR Haberleri

Konyasporlu Çağdaş Atan son kozunu oynuyor!

Hasan Yıldırım
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konyasporlu Çağdaş Atan son kozunu oynuyor!
Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, son kozunu oynuyor. Yeşil-beyazlı takımın başında çıktığı 7 Süper Lig maçında 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Atan performansıyla eleştirilirken; Gaziantep maçında yaşanacak herhangi bir olumsuz durumda kendisiyle yollar ayrılacak.

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan topun ağzına geldi! Anadolu Kartalı'nın başında 7 Süper Lig maçına çıkan ve bahse konu süreçte bir türlü galibiyet alamayan Atan, performansıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Atan'ın yeşil-beyazlı kulüpteki geleceği ise tartışma konusu olmuştu.

7 maçta 0 (SIFIR) galibiyet

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, yeşil-beyazlı takımın başında çıktığı 7 Süper Lig maçında galibiyet alamadı. İç sahada oynanan Antalyaspor, Rizespor, Kayserispor ve Eyüpspor maçlarından 1'er puan çıkartan Atan; deplasmanda oynanan Karagümrük, Trabzonspor ve Fenerbahçe maçlarında ise rakiplerine mağlup oldu. Çağdaş Atan, Konyaspor'un başında 0,57'lik bir puan ortalaması yakaladı. 

Yönetim kendi içinde toplandı

Konyaspor Yönetim Kurulu, kendi içinde hızlı bir şekilde değerlendirme toplantısı yaptı. Yeşil-beyazlı kurmaylar Çağdaş Atan dönemini masaya yatırarak yolların ayrılıp ayrılmaması konusunu tartıştı. Yapılan toplantıda Çağdaş Atan ile yola devam etme kararı çıktı.

Son koz Gaziantep

Konyaspor Yönetim Kurulu Çağdaş Atan ile yola devam kararı alsa da; yeşil-beyazlı camiada sabırlar tükendi. Anadolu Kartalı son oynanan Eyüpspor maçında 1 puanı son saniyelerde koparsa da; maçın ardından tribünlerde Çağdaş Atan istifaya davet edildi. Hafta sonu oynanacak Gaziantep maçında alınacak skor, Çağdaş Atan'ın kulüpteki kaderini çizecek.

(Hasan Yıldırım)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER