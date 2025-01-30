Maç öncesi analiz! İki takımın karnesi nasıl?

Tümosan Konyaspor, Bodrum Futbol Kulübü ile Süper Lig tarihinde 2. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan sezon TFF 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan Bodrum ekibi, bu sezon ilk kez Süper Lig'de yer almaya hak kazanmıştı. İki takım da sezonun ilk devresinde ilk kez birbirine rakip olurken, bu karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona ermişti.

Konya'da ilk maç

Bodrum Futbol Kulübü, tarihinde ilk kez bir Süper Lig maçında Anadolu Kartalı'na konuk olacak. Konyaspor ile renktaş olan Bodrum ekibi, Mevlana şehrinin manevi havasını ilk kez teneffüs edecek.

(Selman Kaya)