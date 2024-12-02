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Meram Belediyesporlu Saliha “Balkan Şampiyonu’’ oldu

Selman Kaya
Muhabir
Meram Belediyesporlu Saliha “Balkan Şampiyonu’’ oldu
Meram Belediyespordan bir tarihi başarı daha. Kulübün başarılı taekwondo sporcusu Saliha Küçüksolak, 28-29 Kasım 2024 tarihlerinde Romanya’nın Oradea kentinde yapılan ve 8 ülkeden 475 sporcunun mücadele ettiği 24. Balkan Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak ilçeye bir gurur daha yaşattı.
Meram Belediyespor kulübünün milli taekwondocusu Saliha Küçüksolak 28-29 Kasım 2024 tarihlerinde Romanya'nın Oradea kentinde yapılan 24. Balkan Taekwondo Şampiyonası'nda 53 KG Büyük Bayanlar kategorisinde altın madalya kazandı. 
 
TÜRKİYE TAKIM HALİNDE ŞAMPİYON OLDU 
 
Balkan Taekwondo Birliği tarafından düzenlenen ve 8 ülkeden 475 sporcunun mücadele ettiği 24. Balkan Taekwondo Şampiyonası'nda Türkiye, kazandığı 30'u altın toplam 76 madalya ile tüm kategorilerde takım halinde şampiyon oldu. Şampiyonada 94 sporcu ile temsil edilen Türkiye, büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde 30 altın, 30 gümüş, 16 bronz, toplam 76 madalya kazandı. Türkiye, şampiyonada ülkeler sıralamasının yanında kadın ve erkek takım olarak da ilk sırayı alırken 53 kilogramda ay-yıldızlı formayı taşıyan Meram Belediyesporlu Saliha Küçüksolak şampiyonluğa uzandı. 
 
 
BAŞKAN KAVUŞ; "SPORCULARIMIZ SADECE MERAM'IN DEĞİL TÜRKİYE'NİN GURURU OLDULAR” 
 
Küçüksolak'ı bu başarısından dolayı tebrik eden ve başarılarının devamını dileyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Meramlı sporcular sadece ilçemizin ya da şehrimizin değil, ülkenin de gururu olmaya devam ediyor.” diye konuştu.  Meram Belediyesporlu tüm sporcuların gerek ulusal gerekse uluslararası platformlarda isimlerinden daima başarıyla söz ettirmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Kavuş, açıklamasını şöyle sürdürdü; "Sporcularımızın azmine bizlerin de desteği eklenince ortaya böyle gurur duyacağımız güzel sonuçlar çıkıyor. Saliha kızımızı, ailesini ve antrenörlerini canı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.”  

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