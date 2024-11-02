Ömer Ali Şahiner Konyaspor’a rakip

Başakşehir'in başarılı sağ bek oyuncusu Ömer Ali Şahiner; uzun yıllar kaptanlığını üstlendiği Konyaspor'a rakip oluyor.
Profesyonel futbol kariyerine 2008 yılında o dönemki ismiyle Konya Şekerspor'da başlayan Şahiner; buradaki 4 yılın ardından 2012 yılında kulüplerin birleşmesiyle Konyaspor'a transfer olmuş ve Anadolu Kartalı'nda takım kaptanlığına kadar yükselmişti. Günümüzde Başakşehir'in kaptanı olan Şahiner; memleketinin takımına karşı duygusal bir maça çıkacak. Şahiner Konyaspor'daki 9 yılında 298 maça çıkmış; 36 gol ve 32 asistlik performansıyla iz bırakmıştı.
(Selman Kaya)