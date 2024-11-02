Pedrinho Konya’da gülemiyor!

Tümosan Konyaspor'un bu sezon en etkili silahlarından olan Pedrinho, deplasmandaki oyununu iç sahaya yansıtamıyor.
Şu ana kadar olan süreçte deplasmanda oynanan 6 maçta 3 gol 2 asistlik performans sergileyen Brezilyalı futbolcu; atılan 8 golün 5'ine imzasını bıraktı. Pedrinho; Kasımpaşa, Borum ve Samsunspor maçlarında ağları sarsarken; Trabzonspor ve Gaziantep maçlarında ise arkadaşlarına gol sevinci yaşattı. 27 yaşındaki oyuncu şu ana kadar olan süreçte Konya'da oynanan maçlarda ise herhangi bir skor katkısı veremedi.
(Selman Kaya)