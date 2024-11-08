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PFDK’dan Konyaspor’a ceza

Selman Kaya
Muhabir
PFDK’dan Konyaspor’a ceza
Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bağlı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), haftanın kararını açıkladı.

Federasyondan yapılan yazılı açıklamada; "Tümosan Konyaspor'un; 3 Kasım'da oynanan Başakşehir maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168 bin TL para cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiştir” denildi.

Biletler bloke edildi

Açıklamanın devamında;

"Taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezasıyla cezalandırılmasına; FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Kale Arkası Tribün Kuzey Alt A Blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Konyaspor Başkan Yardımcısı Osman Baharoğlu'na da 450 bin TL para cezası ve 3 ay hak mahrumiyeti cezası verildi.

(Selman Kaya)

 

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