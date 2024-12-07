Potada rakip Gaziantep

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Lig'de mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor, ligin 15. haftasında Gaziantep Basketbol'u konuk edecek. Ligde şu ana kadar olan süreç çıktığı 14 maçta 7 galibiyet ve 7 mağlubiyet alan sarı-siyahlar, topladığı 21 puana 9. sırada kendisine yer buldu. Konya Büyükşehir Belediyespor'un rakibi olan Gaziantep ise; aynı süreçte çıktığı 14 maçta 5 galibiyet ve 9 mağlubiyet alarak 19 puan toplamış, puan cetvelinde ise 15. sırada kendisine yer bulmuştu. Konya Büyükşehir Belediyespor ile Gaziantep arasında; 8 Aralık Pazar günü Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.30'da başlayacak.

Büyükşehir kötü gidişatı sonlandırmak istiyor

Konya Büyükşehir Belediyespor, son haftalardaki kötü gidişatını sona erdirmek istiyor. Ligde çıktığı son 2 maçında Çayırova Belediyespor ve Ormanspor'a mağlup olan sarı-siyahlar, kendi saha ve seyircisi önü ayarlayacağı Gaziantep maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. (Selman Kaya)