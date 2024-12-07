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Potada rakip Gaziantep

Selman Kaya
Muhabir
Potada rakip Gaziantep

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Lig'de mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor, ligin 15. haftasında Gaziantep Basketbol'u konuk edecek. Ligde şu ana kadar olan süreç çıktığı 14 maçta 7 galibiyet ve 7 mağlubiyet alan sarı-siyahlar, topladığı 21 puana 9. sırada kendisine yer buldu. Konya Büyükşehir Belediyespor'un rakibi olan Gaziantep ise; aynı süreçte çıktığı 14 maçta 5 galibiyet ve 9 mağlubiyet alarak 19 puan toplamış, puan cetvelinde ise 15. sırada kendisine yer bulmuştu. Konya Büyükşehir Belediyespor ile Gaziantep arasında; 8 Aralık Pazar günü Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.30'da başlayacak.

Büyükşehir kötü gidişatı sonlandırmak istiyor

Konya Büyükşehir Belediyespor, son haftalardaki kötü gidişatını sona erdirmek istiyor. Ligde çıktığı son 2 maçında Çayırova Belediyespor ve Ormanspor'a mağlup olan sarı-siyahlar, kendi saha ve seyircisi önü ayarlayacağı Gaziantep maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. (Selman Kaya)

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