GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,34
EURO
50,32
STERLİN
58,07
GRAM
6.599,53
ÇEYREK
10.853,35
YARIM ALTIN
21.587,68
CUMHURİYET ALTINI
43.039,34
SPOR Haberleri

Potada rota lige döndü

Hasan Yıldırım
Muhabir
Potada rota lige döndü

Konya Büyükşehir Belediyespor rotasını lige çevirdi. İçinde bulunduğumuz 2025-26 sezonuna fırtına gibi bir başlangıç yapan; gerek Türkiye Basketbol Ligi gerekse Federasyon Kupası'nda birbirinden kritik maçlara çıkan sarı-siyahlı takımda; rota yeniden lige döndü.

Kupayı finalde kaybetti

Konya Büyükşehir Belediyespor, bu sezon finale kadar uzandığı Federasyon Kupası'nı kaybetti. Çeyrek final aşamasında Darüşşafaka'yı, yarı finalde ise Gaziantep Basketbol'u saf dışına iten Konya ekibi; final aşamasında Çayırova Belediespor ile karşılaşmıştı. Konya Büyükşehir Belediyespor İstanbul'da oynanan final maçını 70-52'lik skorla kaybederek kupayı kaptırdı.

Rota lige döndü

Konya Büyükşehir Belediyespor, Federasyon Kupası macerasının ardından rotasını lige çevirdi. Türkiye Basketbol Ligi'nde averajla 3. sırada yer alan Konya ekibi; sezonun kalan bölümlerinde en iyi performansı sergileyerek direkt şampiyonluk hesapları yapacak. (Hasan Yıldırım)

 

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER