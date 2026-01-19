Potada rota lige döndü

Konya Büyükşehir Belediyespor rotasını lige çevirdi. İçinde bulunduğumuz 2025-26 sezonuna fırtına gibi bir başlangıç yapan; gerek Türkiye Basketbol Ligi gerekse Federasyon Kupası'nda birbirinden kritik maçlara çıkan sarı-siyahlı takımda; rota yeniden lige döndü.
Kupayı finalde kaybetti
Konya Büyükşehir Belediyespor, bu sezon finale kadar uzandığı Federasyon Kupası'nı kaybetti. Çeyrek final aşamasında Darüşşafaka'yı, yarı finalde ise Gaziantep Basketbol'u saf dışına iten Konya ekibi; final aşamasında Çayırova Belediespor ile karşılaşmıştı. Konya Büyükşehir Belediyespor İstanbul'da oynanan final maçını 70-52'lik skorla kaybederek kupayı kaptırdı.
Rota lige döndü
Konya Büyükşehir Belediyespor, Federasyon Kupası macerasının ardından rotasını lige çevirdi. Türkiye Basketbol Ligi'nde averajla 3. sırada yer alan Konya ekibi; sezonun kalan bölümlerinde en iyi performansı sergileyerek direkt şampiyonluk hesapları yapacak. (Hasan Yıldırım)