Recep Uçar takımını tanıyor! Milli arayı fırsat bildi

Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar; milli maçlar nedeniyle liglere verilen arayı fırsat bildi. 14 gündür Anadolu Kartalı’nın başında yer alan 49 yaşındaki teknik adam, bu süreçte takımıyla daha çok vakit geçirip kendi oyun sistemini daha da oturtma şansı elde edecek

Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar; milli maçlar nedeniyle liglere verilen arayı fırsat bildi. 30 Ekim'de Anadolu Kartalı'nın başına geçen Uçar; yeşil-beyazlı takımla birlikte Başakşehir ve Göztepe maçlarına çıkmıştı. Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arayı fırsat bilen Recep Uçar; bu süreçte takımıyla daha çok vakit geçirip kendi oyun sistemini biraz daha oturtma şansı elde edecek. Konyaspor ile 2 maça çıktı Anadolu Kartalı'nın yeni teknik direktörü Recep Uçar; Konyaspor ile birlikte 2 maça çıktı. 30 Ekim'de takımın başına geçen Uçar, 3 gün sonra 3 Kasım'da Başakşehir karşısında ilk sınavına çıkmıştı. Uçar, Konyaspor'daki 2. maçına ise 10 Kasım'da Göztepe'nin konuğu olmuştu. Recep Uçar 17 oyuncusunu gördü Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar; Başakşehir ve Göztepe maçlarında 17 oyuncusunu net olarak görme fırsatı buldu. Uçar, kaleci Jakub Slowik'in yanı sıra Nikola Boranijasevic, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Riechedly Bazoer, Filip Damjanovic, Guilherme Sitya, Marko Jevtovic, Pedrinho, Oğulcan Ülgün, Alassane Ndao, Melih İbrahimoğlu, Danijel Aleksic, Yusuf Erdoğan, Hamidou Keyta, Blaz Kramer ve Umut Nayir'a resmi maçlarda görev verdi. (Selman Kaya)

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