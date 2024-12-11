Rizespor-Konyaspor maçının hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor, 14 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Bu önemli karşılaşmayı, hakem Alper Akarsu yönetecek. Karşılaşmanın yardımcı hakemleri ise Murat Ergin Gözütok ve Murat Temel olacak. Maç, Rizespor'un ev sahipliğinde oynanacak ve her iki takım da 3 puan için sahada mücadele edecek.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Rizespor maçının hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. 9 Aralık Pazartesi günü Kayacık Tesisleri'nde toplanarak haftanın ilk antrenmanını gerçekleştiren yeşil-beyazlılar, 10 Aralık Salı günü itibariyle de taktik antrenmanlarına start verdi.