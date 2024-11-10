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Son düdük çaldı! Konyaspor deplasmanda kaybetti

Selman Kaya
Muhabir

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Son düdük çaldı! Konyaspor deplasmanda kaybetti
Süper Lig’in 12.haftası kapsamında Konyaspor, Göztepe’ye konuk oldu. Maçta kazanan taraf Göztepe oldu.

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe ile TÜMOSAN Konyaspor Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayan mücadeleyi̇ hakem Muhammet Ali̇ Metoğlu yönetti.

Üst sıralara çıkma mücadelesi veren yeşil beyazlılar Göztepe deplasmanında puan elde edemedi. Yeşil beyazlılar, Göztepe karşısında 2-0'lık bir skor ile maçı kaybetti. 

Göztepe- Konyaspor maçı, 90+8'de Cardoso ve 90+10'da Matsuki'nin golleriyle 2-0 bitti.

İç sahada namağlup olan Göztepe, puanını 18'e çıkardı. Son dört deplasman maçını kaybede Konyaspor, 14 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Müsabakanın 12. dakikasında Romulo'nun pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Fofana'nın vuruşunda kaleci topu uzaklaştırdı.

15. dakikada savunma oyuncularının uzaklaştırmak istediği topla buluşan Aleksic'in şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

27. dakikada hızlı gelişen atakta rakip yarı sahada topla buluşan Kramer, meşin yuvarlakla bir süre ilerledikten sonra ceza sahasına girerken yaptığı vuruşta kaleci Lis topu kornere çeldi.

31. dakikada sağ kanattan Tijanic'in kullandığı serbest vuruşta savunma oyuncularından seken topla buluşan Heliton'un kafa vuruşunda kaleci Slowik meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

56' Göztepe savunması Konyaspor'un şutunu blokluyor. Şutu çeken isim Haubert Sitya Guilherme.

61' David Tijanic kaleyi bulan vuruşundan gol çıkartamıyor.

71' Konyaspor gole yaklaştı ancak skor değişmedi. Şutu çeken oyuncu Marko Jevtovic.

90+8'de Cardoso ve 90+10'da Matsuki'nin golleriyle 2-0 bitti.

(Selman Kaya)

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