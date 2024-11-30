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Son düdük çaldı! Konyaspor deplasmandan 3 puanla dönüyor

Selman Kaya
Muhabir

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Son düdük çaldı! Konyaspor deplasmandan 3 puanla dönüyor

Süper Lig'in 14. haftasında Konyaspor ile Adanaspor karşılaştı. Mücadeleyi Konyaspor 1-0'lık skorla kazandı.

Maç boyunca iki takım da etkili pozisyonlar üretmeye çalışsa da ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü ele alan Konyaspor, 78. dakikada bulduğu golle öne geçti.

Mücadele Sakarya bölge hakemlerinden Atilla Karaoğlan'ın son düdüğüyle maç sona erdi.

Konyaspor bu galibiyetle ligde üst sıralara tırmanma yolunda önemli bir üç puan alırken, Adanaspor son haftalardaki kötü gidişatını durdurmayı başaramadı. 

Maçtan dakikalar

3' Ali Yavuz Kol, çerçeveyi bulan şutta tehlike yarattı ancak skor değişmedi.

22' Kaleyi bulmayan şut. Şutun sahibi Muhammet Tunahan Taşçı.

26' İsabetsiz şut! Adana Demir Yusuf Sarı ile kaleyi yokladı ancak sonuç yok.

27' Nikola Boranijasevic şutunu çekiyor ancak isabet yok.

41' Pedrinho şutunu çekiyor ama kaleci kurtarıyor.

45' + 4 Şut! Fakat top kaleyi bulmuyor. Adana Demir takımında şutu çeken oyuncu Ali Yavuz Kol.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

78. dakikada M. Jevtovic'in kaydettiği golle Konyaspor 1-0'lık skorla galip geldi.

(Selman Kaya)

  • #Konyaspor #Adana Demirspor #maç #futbol

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