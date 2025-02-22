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Son düdük çaldı! Konyaspor Sivasspor deplasmanından 1 puanla döndü

Selman Kaya
Muhabir
Son düdük çaldı! Konyaspor Sivasspor deplasmanından 1 puanla döndü
Süper Lig’in 25.haftası kapsamında Konyaspor, Sivasspor’a konuk oldu. Yeşil-beyazlı ekip Sivasspor’la 1-1 berabere kaldı.

Konyaspor, Süper Lig'in 25.haftasında sezonun en kritik maçlarından birisine çıktı.

24 puanla 14.sırada yer alan yeşil-beyazlılar, 23 puanla bir basamak altındaki 15.sırada bulunan Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı.

Mücadelenin 8.dakikasında Charisis'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Emrah Başsan, Guilherme ve Deniz Ertaş'ın anlaşamaması üzerine topu ağlara gönderdi. Konyaspor'da eşitliği getiren golü ise 13.dakikada Yusuf Erdoğan kaydetti. Melih İbrahimoğlu'nun sağ kanattan ortasında ceza sahasında yer alan Erdoğan topa sert vurarak Sivasspor kalesinin ağlarını sarstı.

SLOWİK' KADRODAN ÇIKARILDI

Tümosan Konyaspor'da kart cezalısı olan Danijel Aleksic kadroda yer almadı. Öte yandan Konyaspor'dan flaş sakatlık haberi geldi. Kulüp doktoru Gökhan Özhan'ın verdiği bilgiye göre Konyaspor'da Samsunspor maçının son dakikalarında sağ alt baldır ağrısı olan kaleci Jakub Slowik'in yapılan tetkiklerinde, Gastroknemius kası iç kısmında Tip 1 yaralanma tespit edildi. Kaleci Slowik, Sivasspor maçı kadrosundan çıkarıldı.

İLK 11'LER

Sivasspor: Şaşal, Paluli, Radakovic, Camara, Erdal, Başsan, Moutoussamy, Charisis, Bekiroğlu, Simic, Koita
Konyaspor: Ertaş, Demirbağ, Yazğılı, Pedrinho, Erdoğan, Prip, Guilherme, Jevtovic, Ndao, İbrahimoğlu, Kramer

(Selman Kaya)

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