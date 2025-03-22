TFF 3. Lig: 1922 Konyaspor: 0 - Bayburt Özel İdarespor: 0

Nesine 3. Lig 3. Grup 25. haftasında 1922 Konyaspor, sahasında karşılaştığı Bayburt Özel İdarespor ile golsüz berabere kaldı.
Hakemler: Can Cengiz, Mücahit Değermenci, Eray Pınar
1922 Konyaspor: Ramazan Haklı, Kadir Doğukan, Alper Aşkın, Oğuzhan Yılmaz, Emirhan Subaşı (Mehmet Deveci dk. 84), Hüseyin Biber (Hacı Ömer Doğru dk. 63), Muhammed Kocatürk (Fuat Duran dk. 46), Berkay Sezer (Emircan Birinci dk. 84), Ahmet Karademir, Yusuf Kılıç, Tuğrul Başkan
Bayburt Özel İdarespor: Onur Tekin, Köksal Ayaydın, Yasin Ayan, Hüseyin Yıldız, Yusuf Saitoğlu, Muhammet Bayansal (Mahmut Pamuk dk. 90+3), Alyap Cin, Mehmet Aygün, Mete Tınmaz (Cihan Aydın dk. 83), Murat Torun, Doğukan Delimehmet (Mehmet Davarcıoğlu dk. 68)
Sarı Kartlar: Ramazan Haklı, Tuğrul Başkan, Oğuzhan Yılmaz (1922 Konyaspor), Cihan Aydın, Alpay Cin (Bayburt Özel İdarespor)
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