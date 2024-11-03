TÜMOSAN Konyaspor - Başakşehir maçının ilk 11’leri belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 11.haftası kapsamında TÜMOSAN Konyaspor, Başakşehir’e konuk oluyor. Mücadelede ilk 11’ler belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 11. hafta maçında Konyaspor, yarın saat 13.30'da Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Konyaspor bu sezon ligde 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 11 puanla 12. sırada yer alıyor. Başakşehir ise 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 15 puanla 7. sırada bulunuyor.
Konyaspor'da Teknik Direktör Recep Uçar ilk maçına çıkacak
Konyaspor, kötü gidişatın ardından yolları ayırdığı teknik direktör Ali Çamdalı'nın yerine Recep Uçar ile 2 yıllığına anlaşma sağladı. Recep Uçar, yeşil-beyazlı takımla Başakşehir karşısında ilk maçına çıkacak.
Emre Kargın düdük çalacak
Mücadeleyi Emre Kargın yönetecek. Kargın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Özcan Sultanoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Gültekin olacak.
İLK 11'LER
Öte yandan mücadelede her iki takımın ilk 11'leri belli oldu.
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