Tümosan Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz; “Canımızı sıkan konular var”

Tümosan Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Süper Lig’in 15. haftasında iç sahada oynanan ve 1-1’lik beraberlikle sonuçlanan Antalyaspor maçının ardından konuştu. Başkan Korkmaz’ın gündeminde saha içinden saha dışına kadar birçok konu vardı

Tümosan Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Süper Lig'in 15. haftasında Konya Stadyumu'nda oynanan ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan Antalyaspor maçının ardından kamera karşısına geçti. Başkan Korkmaz'ın gündeminde saha içinden saha dışına kadar birçok konu vardı.

"Taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz”

"Buraya gelen takımımızı destekleyen bütün hemşerilerimiz öncelikle teşekkür ediyorum” diyen Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, "Hiçbir menfaati olmadan gelip burada takımı destekleyen Konyaspor'un en büyük taraftar gruplarından birisine Konya emniyetinin yaptığı uygulama gerçekten üzücü ve can sıkıcı. Bunları 30 yıl önce televizyonda görüyorduk. Deplasmanlarda karşılaşmayacağımız muameleyi kendi evimizde kendi taraflarımızla yüzleşiyoruz” dedi.

"Onların tek derdi Konyaspor”

Başkan Korkmaz, "Onların arasında çocuklar var. Gençler var. Hiçbir menfaatleri olmadan tek sevgileri Konyaspor sevgilisi. Bu armaya gönül vermiş çocukların 30 sene önceki görüntülerdeki gibi joplarla dayak yemesini hiç doğru bulmuyorum. Bundan dolayı gerçekten çok üzgünüm... Çocuklara adına çok üzüldüm. Çünkü hepimizin çocuğu orada olabilirdi. Hepiniz orada maçı izliyor olabilirsiniz. Bunu asla doğru bulmuyorum. Bununla alakalı ne gerekiyorsa yapılmasını rica ediyorum” diye konuştu.

"Taraftarımızdan özür diliyorum”

Korkmaz, "Konyaspor formasını üzerine giyip takımı destekleyen insanların bu muameleyle karşılaşması, kendi şehrinde bunu yaşamasını asla doğru bulmuyorum. Gerçekten taraflarımızın ve orada bu durumu yaşayanlardan dolayı özür diliyorum. Bizim elimizden gelen bir şey yok. Yapacağımız bir şey yok. Biz taraftarımızla birlikte seviniriz onlarla birlikte üzülürüz. Biz de Konyaspor yönetim, olarak bu armanı sevdalılarız. Taraftarımıza yapılan her muameleyi kendimiz yapılmış biliriz” ifadelerini kullandı.

"Çocukların hiçbir kabahati yok”

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, "Biz spor kültüründe taraftarı stadyuma çekmek adına her şeyi yaparken bununla yüzleşmek gerçekten can sıkıcı. Bu çocukların hiçbir kabahati yok. Konyaspor‘dan bir kazançları yok. Orada bir tane kombinesi olmayan, tek bir tane bileti olmayan taraftar yok” dedi.

"Futbol bir görsel şovdur”

Başkan Korkmaz, "Konya Emniyet Müdürümüz de böyle bir tablo çıksın istemezdi muhtemelen. Yani başka bir sorumlusu varsa çıksın açıklamasını yapsın. Öncelikle şunu anlamamız gerekiyor; futbol bir görsel şovdur. Bunun da en değerli parçası taraftarlardır. Taraftarlar tribün içerisinde zaman zaman atışmamaları olabilir. Koltuk kırılır Bir şeyler olabilir. Bunlar normal. Biz de gittiğimiz her yerde bunlarla yüzleşiyor. Ama ben şu görüntüyü başka hiçbir yerde görmedim” diye konuştu.

(Selman Kaya)