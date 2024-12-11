Tümosan Konyaspor’da Rize mesaisi sürüyor

9 Aralık Pazartesi günü Kayacık Tesisleri'nde toplanarak haftanın ilk antrenmanını gerçekleştiren yeşil-beyazlılar, 10 Aralık Salı günü itibariyle de taktik antrenmanlarına start verdi.
Anadolu Kartalı, taktiğe odaklandı
Teknik direktör Recep Uçar ve yardımcıları nezaretinde Kayacık Tesisleri'nde çalışan Tümosan Konyaspor, Rizespor maçında uygulayacağı taktiğe odaklandı. Rakibin eksiklerini en ince ayrıntısına kadar ezberleyen teknik heyet, bunu avantaja çevirmek için ince eleyip sık dokuyor.
(Selman Kaya)