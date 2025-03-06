Tümosan Konyaspor Eyüp taktiğini denedi

Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Teknik direktör Recep Uçar ve yardımcıları nezaretinde Kayacık Tesisleri'nde çalışan Anadolu Kartalı, günü taktik antrenmanıyla değerlendirdi.
Recep Uçar, Eyüp'ü ezberledi
Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Eyüpspor'u adeta ezberledi. Kritik dönemden geçen Uçar, rakibin analizlerini en ince ayrıntısına kadar inceledi. Recep Uçar, Eyüpspor'un eksiklerini avantaja çevirmek için oyuncularıyla bireysel ve gruplar halinde toplantılar gerçekleştiriyor. (Selman Kaya)