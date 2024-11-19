Tümosan Konyaspor Hatay’a hazırlanıyor

Teknik direktör Recep Uçar ve yardımcıları nezaretinde Kayacık Tesisleri'nde toplanan Anadolu Kartalı, haftanın ilk çalışmasını geride bıraktı. Yeşil-beyazlılar günü yenileme çalışması yaparak değerlendirdi.
(Selman Kaya)
Teknik direktör Recep Uçar ve yardımcıları nezaretinde Kayacık Tesisleri'nde toplanan Anadolu Kartalı, haftanın ilk çalışmasını geride bıraktı. Yeşil-beyazlılar günü yenileme çalışması yaparak değerlendirdi.
(Selman Kaya)
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