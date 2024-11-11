TÜMOSAN Konyaspor için kritik 18 gün! Toplantı kararı alındı

TÜMOSAN Konyaspor vergi borcunu ödeyebilmek için kenetlendi. 18 gün içinde 169 milyon TL'lik borcun ödenebilmesi için toplantı yapılacak.

Konyaspor için kenetlenme zamanı!

Konyaspor Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Şan, kulübün mali durumunu kamuoyu ile paylaşmak üzere kameralar karşısına geçti. Yeşil Beyazlıların acil ödemesi gereken 169 milyon TL'lik vergi borcuna dikkat çeken Şan, 18 gün içinde bu paranın ödenmemesi halinde puan silme cezası alınacağını hatırlattı. İlk etapta 3 puan silineceğini ama yaptırımların daha da ağırlaşacağını kaydeden Ahmet Şan toplantı kararı aldıklarını açıkladı.

Toplantıya kimler katılacak!

TÜMOSAN Konyaspor'un vergi borcunu ödeyebilmek için organize edilecek toplantıya Konyaspor Yüksek Divan Kurulu, oda başkanları ve şehrin yöneticileri katılacak. Toplantı sonucunda büyük bir kampanyanın başlatılması ihtimaller arasında bulunuyor.