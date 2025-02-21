Tümosan Konyaspor ile Sivasspor 32. Randevuda karşı karşıya!

Süper Lig'in 25. haftasında Tümosan Konyaspor ile Sivasspor, lig tarihindeki 32. karşılaşmalarına çıkmaya hazırlanıyor. İki takım arasında geçmişte oynanan 31 maçta Sivasspor'un üstünlüğü bulunuyor. Kırmızı-beyazlı ekip 13 galibiyet alırken, Konyaspor 8 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 10 maçta ise eşitliği bozamadı.
Bu rekabet boyunca Konyaspor, Sivasspor ağlarını 29 kez sarsarken, kalesinde ise 31 gol gördü.
Anadolu Kartalı, bu önemli deplasmanda galibiyet alarak hem istatistikleri dengelemek hem de ligde kritik bir avantaj elde etmek istiyor. Öte yandan, ev sahibi Sivasspor ise taraftarı önünde kazanarak alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.
Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği bu karşılaşma, iki takım adına da ligdeki kaderlerini belirleyebilecek kritik bir mücadele olacak!
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