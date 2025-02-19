TÜMOSAN Konyaspor Sivas deplasmanında kritik virajda!

Tümosan Konyaspor camiasında tüm gözler, hafta sonu oynanacak Sivasspor maçına çevrildi. Sezonun kırılma maçlarından birisine çıkacak Anadolu Kartalı; öncelikle yenilmemeyi sonrasında da 3 puanı kovalayacak
Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında sezonun kırılma maçlarından birisine çıkacak. 22 Şubat Cumartesi günü Sivasspor'un konuğu olacak yeşil-beyazlılar, zorlu maçtan puan ya da puanlar almak için sahaya çıkacak. Yeşil-beyazlılar tüm planlarını; buradan puan çıkartmak üzerine kurdu.
Hedef: Puan ya da puanlar
Anadolu Kartalı'nda tek hedef, zorlu Sivas deplasmanından puan ya da puanlar almak! Haftaya 24 puanla 14. sırada giren yeşil-beyazlılar, 23 puanla 15. sırada yer alan rakibine karşı puan mücadelesi verecek. Yeşil-beyazlılar 6 belki de 9 puanlık değer taşıyan karşılaşmada öncelikle yenilmemeyi hedefleyecek. Anadolu Kartalı daha sonrasında ise 3 puanı kovalayacak.
Sivas'ın ardından zorlu seri geliyor
Tümosan Konyaspor, Sivasspor maçının ardından zorlu bir seriye giriş yapacak. Yeşil-beyazlılar kritik maçın hemen ardından kendi saha ve seyircisi önünde Trabzonspor'u ağırlayacak. Anadolu Kartalı bir sonraki haftada ise Eyüpspor'un konuğu olacak. Beşiktaş maçıyla başlayacak diğer bir periyot ise yine iç sahadaki Gaziantep Futbol Kulübü maçıyla devam edecek.
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