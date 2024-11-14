Tümosan Konyaspor taktik çalışacak!

Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 13. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Recep Uçar ve yardımcıları nezaretinde Kayacık Tesisleri'nde toplanan Anadolu Kartalı, haftalık ilk çalışmasını geride bıraktı. Konyaspor günü yenileme antrenmanıyla değerlendirdi.
Taktik antrenmanlar da başlıyor
Anadolu Kartalı Konyaspor'da taktik antrenmanlar da başlıyor. Yeşil-beyazlılar 15 Kasım Cuma günü itibariyle taktik çalışmalarına başlayacak. Konyaspor maç ritminin bozulmaması için Süper Lig ve 1. Lig'de yer alan bir takımla da hazırlık maçı için görüşmelerini sürdürüyor. (Selman Kaya)