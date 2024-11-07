Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar,; “Camia beni iyi hissettirdi’’

Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda oynanacak Göztepe maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Uçar, zor bir maç olacağını fakat iyi hazırlandıklarını söyledi. Başarılı teknik adam; Konyaspor ile ilgili olarak da; “Camia beni iyi hissettirdi” dedi.

Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Süper Lig'in 12. haftasında 10 Kasım Pazar günü deplasmanda oynanacak Göztepe maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Uçar,zor bir maç olacağını fakat iyi hazırlandıklarını söyledi.

"Her maçın ayrı bir stratejisi var”

Anadolu Kartalı'nın çiçeği burnunda teknik patronu; "Her maç ayrı strateji. Başakşehir ayrı bir maçtı, Göztepe ayrı bir maç olacak. Göztepe'ye karşı savunma ve hücumda kendi oyunumuzu oynayacağız. Kendi planlarımızı sahaya yansıtmaya çalışacağız. Bütün istatistikleri futbolcularımızla paylaştık. İç sahada çok coşkulu bir takım ve ligin en iyi iç saha takımlarından biri. Amacımız iyi futbol oynayıp iyi sonuçla dönmek. Bunun için çalışmalara başladık” dedi.

Konya tek yürek oldu

Konya'yı ve Konyaspor'u güzel bulduğunu ifade eden Uçar; "Buraya geldiğimden beri bütün camiamız beni iyi hissettirdi. Yeni olmama rağmen yeni gibi hissetmiyorum. Konyaspor'un önemli bir organizasyonu var. Pozitif anlamda farklı bir takımız. Yönetim, taraftar ve futbolcular herkes kendi işini yapamaya odaklanmış durumda” diye konuştu.

İlk takviye nereye gelecek?

"Gelmeden önce ve geldiğimiz andan itibaren takımın zayıf yönlerini araştırıyoruz” diyen Recep Uçar; transfer konusuna da değindi. Uçar; "Sahadaki oyunu takip ederek gözlem yapıyoruz. Bunları konuşacağız ama bugün değil. Milli arada özellikle Kasım sonunda değerlendirme için zamanımız olacak. Birçok futbolcuyu değerlendireceğiz. Başakşehir ben ve ekibimin ilk maçıydı. Galip gelmek çok mutlu etti ama o dosyayı kapattık. Şimdi Göztepe maçına odaklanmış durumdayız” ifadelerini kullandı.

(Selman Kaya)