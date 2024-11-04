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Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar; “Farklı farklı oyunlar düşündüm’’

Selman Kaya
Muhabir

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Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar; “Farklı farklı oyunlar düşündüm’’
Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar; Süper Lig’in 11. haftasında oynanan ve 3-2’lik skorla kazanılan Başakşehir maçının ardından konuştu. Az bir hazırlık süreci geçirdiklerini ifade eden Uçar; galip geldikleri için mutlu olduklarını dile getirdi

Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar; Süper Lig'in 11. haftasında iç sahada oynanan 3-2'lik skorla kazanılan Başakşehir maçının ardından konuştu. İstanbul ekibine karşı zor bir maça çıktıklarını belirten Uçar; böylesi kritik bir maçı kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti. 

"Güvenli bir oyun”

Kritik maçtaki oyun anlayışını aktran Uçar; "Farklı farklı oyunlar düşündüm. Ama daha güvenli bir oyunu tercih etmemiz gerekiyordu. İlk yarı genel olarak topun arkasında iyi durduk. İyi geçişler yaptığımız ve pozisyonlar ürettiğimiz bir yarı oldu" dedi.

"Oyunumuzdan vazgeçmedik”

Pozisyonlar hakkında da konuşan Recep Uçar; "Yusuf'un arkaya hareketlendiği ve hakem tarafından faul verilen pozisyonda bence faul yoktu. Rakip takımın ilk şutu maçın 37. dakikada geldi. Sonrasında da 44. dakikada maalesef defans arkasına atılmış top ve Uğurcan'ın ayağının kayması ve penaltı pozisyonu. Serdar, düştüğü zaman devam da ediyor. Herhangi bir şey beklemiyor. O yediğimiz gol aslında bizim biraz moralimizi bozdu ve rakibin de gücünü arttırdı. 2. yarı biz yine kendi oyunumuzdan vazgeçmedik" diye konuştu.

"Umarım sonuna kadar devam ederiz”

Yeşil-beyazlıların çiçeği burnunda teknik patronu Recep Uçar; "Biraz daha topa sahip olmaya başladık. Baktığımızda ilk maçımızda harika bir galibiyet aldık. Bundan dolayı da bütün oyuncularımızı canı gönülden kutluyorum. Umarım bu güzel başlangıcın ardından sonuna kadar devam edebiliriz" ifadelerini kullandı.

(Selman Kaya)

 

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