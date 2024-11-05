Tümosan Konyaspor’un başarılı futbolcularından Yusuf Erdoğan: Başlıyoruz!

Tümosan Konyaspor’un başarılı futbolcularından Yusuf Erdoğan; Süper Lig’in 11. haftasında iç sahada oynanan ve 3-2’lik skorla kazanılan Başakşehir maçının ardından Kontv’ye özel olarak konuştu. Erdoğan, “Başlıyoruz” dedi
Tümosan Konyaspor'un başarılı kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan; Süper Lig'in 11. haftasında Konya Stadyumu'nda oynanan ve 3-2'lik galibiyetle sonuçlanan Başakşehir maçının ardından Kontv'ye özel olarak konuştu. Yeni bir oluşumda olduklarını ifade eden Erdoğan, "Başlıyoruz” dedi.
"Bu galibiyete ihtiyacımız vardı”
Anadolu Kartalı'nın başarılı ismi; "Çok mutluyuz. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar maça hükmeden bir Konyaspor vardı. Yeni bir yapılanma yeni bir enerji bize çok iyi geldi. Bugün oynayan, oynamayan; sahaya karakter koyan bütün takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.
"Bu bir başlangıç”
Gelecek günler hakkında da konuşan Erdoğan; "İnşallah bu bir başlangıç. Sosyal medya hesabımdan da paylaşımda bulundum. "Başlıyoruz” diye de not düştüm. Allah'ın izniyle, başlıyoruz” ifadelerini kullandı.
"Üst sıralarda yer almak istiyoruz”
Anadolu Kartalı'nın başarılı kanat oyuncusu; "Karakter ortaya koyan bir futbolcu grubumuz var. İyi ve güzel insanlarla kuruluyuz. Çok da iyi çalışıyoruz. İnşallah emeklerimizin karşılığını üst sıralarda yer alarak bitireceğiz. Hedefimiz bu” dedi.
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