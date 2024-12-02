Tümosan Konyaspor’un genç oyuncularından Tunahan Taşçı; “İyi bir maç oldu”

Tümosan Konyaspor'un genç oyuncularından Tunahan Taşçı, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda oynanan ve 1-0 kazanılan Adana Demirspor maçının ardından Kontv'ye özel olarak konuştu. "Benim için çok iyiydi” diyen Taşcı, "İlk kez şans buldum. Benim için güzel bir maçtı. İyi oynadığımı düşünüyorum. Umarım ilerleyen zamanlarda daha çok şans bulabilirim. Kendi performansım hakkında da iyi olduğumu düşünüyorum” dedi.

"İyi sonuçlar almak istiyoruz”

Hafta içi Türkiye Kupası'nda oynaancak Kepezspor ve hafta sonu Süper Lig'de oynanacak Antalyaspor maçı hakkında da konuşan Taşcı, "Hazırlıklarımız başlıyor. Umarım 2 maçtan da güzel bir skorla ayrılırız” diye konuştu.