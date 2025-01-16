Tümosan Konyaspor’un gençlerine büyük ilgi!

Tümosan Konyaspor'un genç oyuncuları büyük ilgi gördü. Türkiye Kupası'nın gol kralı olan golcü oyuncu Melih Bostan ve kanat oyuncusu Tunahan Taşcı, birçok kulübün radarına girdi. Genç oyuncular için Süper Lig'den ve 1. Lig'den birçok kulüp nabız yokladı. Peki, kulübün bu oyunculardaki tutumu nasıl?

Geleceğe yatırım!

Genç oyuncularına olan ilgiden memnun olan Tümosan Konyaspor, henüz tatmin edici bir teklif almadı. Kulübün gelecek yatırımı olarak görülen bu 2 oyuncu an itibariyle yeşil-beyazlı kulübün gelecek planlamalarında yer alıyor. Şayet alınabilecek güçlü bir teklif olması durumunda ise bu durum tekrar istişare edilecek.

Kaynak: Haber Merkezi