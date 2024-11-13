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Tümosan Konyaspor yine PFDK’da

Selman Kaya
Muhabir
Tümosan Konyaspor yine PFDK’da
Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), haftanın sevklerini açıkladı. Başakşehir maçının ardından PFDK'ya sevk edilen Tümosan Konyaspor, Göztepe maçının ardından yeniden sevk edildi. Konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada; "Konyaspor Kulübü'nün 10 Kasım'da oynanan Göztepe-Konyaspor Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.
 
Göztepe de PFDK'da 
 
Konyaspor'un rakibi olan Göztepe de kurula sevk edildi. Açıklamanın devamında; "Göztepe'nin aynı müsabakadaki "çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” denildi. (Selman Kaya)
 

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