Zorlu periyoda giriş: Konyaspor’un Süper Lig’deki kritik haftaları

Tümosan Konyaspor, Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak Trabzonspor maçıyla birlikte zorlu bir periyoda giriş yapacak. Anadolu Kartalı bu maçın ardından sırasıyla Eyüpspor, Beşiktaş ve Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek

Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Trabzonspor maçıyla birlikte zorlu bir periyoda giriş yapacak. Haftaya 25 puanda 14. sırada, küme hattının 2 basamak üzerinde başlayan yeşil-beyazlılar, zorlu periyotta olabildiğince fazla puan toplayarak ateş hattından kurulmanın hesaplarını yapacak.

Birbirinden zorlu haftalar

Tümosan Konyaspor, Süper Lig'deki kaderini belirleyecek haftalara giriş yaptı. Kendi saha ve seyircisi önünde Trabzonspor ile kritik bir maça çıkacak Anadolu Kartalı, bir sonraki haftada ise Eyüpspor'un konuğu olacak.

Sonraki 3'lü daha rahat

Anadolu Kartalı'nın takip eden 3 maçlık serisi ise daha rahat olarak göründü. İç sahada oynanacak Beşiktaş maçıyla başlayacak periyot yine iç sahadaki Gaziantep Futbol Kulübü maçıyla devam edecek. Yeşil-beyazlılar serinin son maçında ise Başakşehir'in konuğu olacak. Bahse konu 3 maçının 2'sinin iç sahada oynanacak olması da süreci daha avantajlı kılıyor.

(Selman Kaya)