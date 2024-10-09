Discord’a erişim sağlanamıyor! Discord yasaklandı

Discord kapatılacak mı? Sorusunun yanıtı, mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Discord kullanıcısı birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Çocuklara yönelik şantaj, pedofili, cinsel istismar gibi iddialarla gündeme gelen Discord’a yönelik, kapatma ve erişim engeli gelip gelmeyeceği merak ediliyor. An itibariyle bazı kullanıcılar Discord’a giriş yapamıyor. Peki Discord’a erişim yasağı mı geldi? Kapatıldı mı? İşte detaylar...

Mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Discord'un kapatılıp katılmayacağıyla ilgili gündemden son haberler yakından takip ediliyor. Discord'a neden girmiyor? Discord'a erişim engeli mi geldi? Gece saatleri itibariyle bazı kullanıcılar ise Discord'a erişim sağlayamıyor. Bununla birlikte Discord'a erişim engelinin geldiğine dair BTK'dan ya da ilgili kurumlardan bir açıklama yapılmadı. BAKAN URALOĞLU'NDAN DİSCORD AÇIKLAMASI

Uraloğlu, AJet'in, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Bosna Hersek'in Tuzla kentine yaptığı ilk uçuşta, AA muhabirine, son günlerde gençlere ve çocuklara yönelik şantaj, pedofili, cinsel istismar gibi iddialarla gündeme gelen mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Discord'a yönelik değerlendirmede bulundu. Konuya ilişkin, İçişleri, Adalet ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarıyla hafta sonu toplantı yaptıklarına işaret eden Uraloğlu, "Yasakçı olmak istemiyoruz ancak gençleri korumak için her türlü yetkiyi kullanmaktan çekinmeyiz. Yasakçı zihniyetle değil de gereklerini yerine getirerek erişim engeli getirme noktasını istişare ediyoruz, henüz verilmiş bir karar yok." diye konuştu. "AİLELERE BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR"

Anne ve babalara da çağrıda bulunan Uraloğlu, "Çocuklarımızın internet kullanımında ailelere büyük görevler düşüyor. Çocuklarımızın girdiği internet siteleri ve sosyal medya platformlarını yakından takip etsinler. Çocuklarımızı istismar etmek isteyen, zihinlerini karıştırmak isteyen kötü niyetli kişiler olacaktır. Ailelerimiz, çocuklarıyla daha fazla zaman geçirsinler." ifadesini kullandı. Kaynak: Haber Merkezi

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