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TurkNet hacklendi mi? Hangi veriler sızdırıldı?

Fatih Bayram
İnternet Editörü
TurkNet hacklendi mi? Hangi veriler sızdırıldı?
Türkiye’de yüz binlerce kişinin kullandığı internet servis sağlayıcılarından olan TurkNet, kuruma yönelik gerçekleşen bir siber saldırıyı tespit ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, bazı müşterilere ait kimlik bilgilerinin kimlik bilgileri, telefon numaraları, T.C. kimlik numaralarının ele geçirildiğini ancak finansal veriler ve kullanıcı şifrelerinin güvende olduğunu vurgulandı. Peki, TurkNet hacklendi mi? Hangi veriler sızdırıldı?

İnternet servis sağlayıcısı Turknet'in veri tabanına 11 Mart'ta siber saldırı düzenlendi.

TurkNet'ten yapılan açıklamada, siber saldırıda müşterilerin bir kısmının kimlik bilgilerinin ele geçirildiği belirtildi.

Saldırının müşterilerin finansal bilgilerini ve TurkNet kullanıcı parolalarını kapsamadığı ifade edildi.

VERİ TABANINA YÖNELİK SALDIRI

Açıklamada, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında alınan önlemlere rağmen kuruma ait veri tabanına yönelik bir siber saldırı gerçekleştirildiği kaydedilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu esnada gerekli teknik ve idari tedbirlerin seviyesi artırılmış, güvenlik sağlanmıştır. Yaşanan hadise sonrası hizmetimizde herhangi bir kesinti ve/veya sorun yaşanmamıştır. İhlale konu olan veri tabanımızda, bir kısım müşterilerimize ait ad, soyad, telefon numarası, abonelik numarası, T.C. kimlik numarası, kimlik bilgileri, TurkNet abonelik devre bilgileri, adres, statik IP bilgileri bulunmaktadır."

"MEVCUT PAROLALAR GÜVENLE KULLANILABİLİR"

Açıklamada, yaşanan saldırının, müşterilerin finansal bilgilerini ve TurkNet kullanıcı parolalarını kapsamadığı ve bu bilgilerin uçtan uca güvende olduğu vurgulandı.

Tüm bu girişimlerin sorumlularının tespiti ve gerekli hukuki süreçlerin başlatılması için çalışmaların ilgili kamu kurumlarıyla koordineli bir şekilde yürütüleceği belirtilen açıklamada, "Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na gerekli ihlal bilgilendirmesi yapılmıştır. An itibarıyla tüm ilave önlemler titizlikle devreye alınmış olup, mevcut parolanızla Online İşlem Merkezimiz ve mobil uygulamamızı güvenle kullanabilirsiniz. Olası gelişmelerde, süreçle ilgili sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz." denildi.

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