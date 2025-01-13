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13 Ocak Pazartesi televizyonda neler var? 13 Ocak TV yayın akışı

13 Ocak Pazartesi televizyonda neler var? 13 Ocak TV yayın akışı
Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri birbirinden farklı diziler bekliyor. Peki bugün televizyonda hangi programlar ve diziler var? Detaylar haberimizde...
13 Ocak 2025 Pazartesi günü için Türkiye'deki ana televizyon kanallarının yayın akışları aşağıdaki gibidir:
 
TRT 1
 
07:00 - İstiklal Marşı ve Gün Başlıyor
07:10 - Sabah Haberleri
09:00 - Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
10:30 - Kalk Gidelim (Tekrar)
13:00 - Öğle Haberleri
14:00 - İyi Fikir
16:00 - Seksenler
19:00 - Ana Haber Bülteni
20:00 - Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
 
Kanal D
 
07:00 - Kanal D Haber Günaydın
09:00 - Neler Oluyor Hayatta
11:00 - Magazin D
12:30 - Gelinim Mutfakta
15:45 - Arka Sokaklar (Tekrar)
18:45 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Yabancı Sinema
 
Star TV
 
07:00 - Mesut Yar ile Bugün
09:45 - Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 - Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 - Söz (Tekrar)
18:30 - Star Haber
20:00 - Oh Olsun
 
ATV
 
06:30 - Kahvaltı Haberleri
10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 - ATV Gün Ortası
14:00 - Esra Erol'da
19:00 - ATV Ana Haber
20:00 - Can Borcu
 
Show TV
 
06:00 - Show TV Haber
08:00 - Bu Sabah
10:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
13:00 - Gelin Evi
15:45 - Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
18:45 - Show Ana Haber
20:00 - Yabancı Sinema
 
TV8
 
06:00 - Oynat Bakalım
07:15 - 8'de Sağlık
09:00 - Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
12:30 - Doya Doya Moda
16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 - Survivor 2025
 
 
13 Ocak Pazartesi akşamı, farklı türlerdeki bu yapımlar televizyon izleyicilerini ekran başına davet ediyor. Şimdiden iyi seyirler.
 
(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #13 Ocak Pazartesi #13 Ocak TV yayın akışı

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