13 Ocak Pazartesi televizyonda neler var? 13 Ocak TV yayın akışı

13 Ocak 2025 Pazartesi günü için Türkiye'deki ana televizyon kanallarının yayın akışları aşağıdaki gibidir:
TRT 1
• 07:00 - İstiklal Marşı ve Gün Başlıyor
• 07:10 - Sabah Haberleri
• 09:00 - Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
• 10:30 - Kalk Gidelim (Tekrar)
• 13:00 - Öğle Haberleri
• 14:00 - İyi Fikir
• 16:00 - Seksenler
• 19:00 - Ana Haber Bülteni
• 20:00 - Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
Kanal D
• 07:00 - Kanal D Haber Günaydın
• 09:00 - Neler Oluyor Hayatta
• 11:00 - Magazin D
• 12:30 - Gelinim Mutfakta
• 15:45 - Arka Sokaklar (Tekrar)
• 18:45 - Kanal D Ana Haber
• 20:00 - Yabancı Sinema
Star TV
• 07:00 - Mesut Yar ile Bugün
• 09:45 - Sabahın Sultanı Seda Sayan
• 13:00 - Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
• 16:00 - Söz (Tekrar)
• 18:30 - Star Haber
• 20:00 - Oh Olsun
ATV
• 06:30 - Kahvaltı Haberleri
• 10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
• 13:00 - ATV Gün Ortası
• 14:00 - Esra Erol'da
• 19:00 - ATV Ana Haber
• 20:00 - Can Borcu
Show TV
• 06:00 - Show TV Haber
• 08:00 - Bu Sabah
• 10:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
• 13:00 - Gelin Evi
• 15:45 - Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
• 18:45 - Show Ana Haber
• 20:00 - Yabancı Sinema
TV8
• 06:00 - Oynat Bakalım
• 07:15 - 8'de Sağlık
• 09:00 - Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
• 12:30 - Doya Doya Moda
• 16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
• 20:00 - Survivor 2025
13 Ocak Pazartesi akşamı, farklı türlerdeki bu yapımlar televizyon izleyicilerini ekran başına davet ediyor. Şimdiden iyi seyirler.
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi