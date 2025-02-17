2025 Cemre düşme tarihleri: Cemreler ve düşme tarihleri
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2025 Cemre düştü mü, 1. cemre ne zaman düşecek? Cemrenin havaya, toprağa, suya düşme tarihleri... Cemre düşme tarihleri, kış mevsiminin sonuna yaklaşırken bir kez daha gündeme geldi. Havaların ısınmasının ve baharın müjdecisi cemrelerin ilki şubat sona ermeden havaya düşüyor. Peki, cemre düştü mü, ilk cemre ne zaman düşecek? Cemrenin havaya, toprağa, suya düşme tarihleri nelerdir?
Kış mevsiminin sona erdiğini dolayısıyla da baharı müjdeleyen cemre düşmesi, halk tarafından merakla bekleniyor. 2025 yılında ilk cemrenin düşeceği tarih sürekli araştırılıyor. Peki, 1. cemre ne zaman düşecek? Cemre hangi sırayla nereye düşer?
CEMRE NE DEMEK?
Cemre, kelime anlamı olarak "kor, ateş" anlamına gelir ve kız çocuklarına isim olarak kullanılır. Cemreler, kış aylarının sona ermesini simgeler. Cemreler sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşerek inanışa göre havayı, suyu ve toprağı ısıtır.
2025 1. CEMRE NE ZAMAN, NEREYE DÜŞER?
İlk Cemre havaya düşer. Havaların ısınmasını temsil eden ve bahar mevsiminin yaklaştığının göstergesi olan cemre ilk olarak 19-20 Şubat'ta havaya düşecek.
2025 2. CEMRE NE ZAMAN, NEREYE DÜŞER?
2025 2. Cemre Suya düşecek: 26-27 Şubat 2025
İkinci cemre suya düşer. Bu dönemde Deniz ve göl gibi su kaynakları ısınmaya başlar.
2025 3. CEMRE NE ZAMAN, NEREYE DÜŞER?
2025 3. Cemre Toprağa düşecek: 5-6 Mart 2025
Son cemre toprağa düşer ve toprağın ısınmasıyla birlikte bitkiler uyanışa geçer.
Kaynak: Haber Merkezi
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