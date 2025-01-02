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2025 Regaip Kandili ne zaman? Bugün kandil mi? 2 Ocak ne kandili?

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2025 Regaip Kandili ne zaman? Bugün kandil mi? 2 Ocak ne kandili?
Müslümanlar için hayırların ve bereketin kapılarının aralandığı mübarek üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili, bu yıl ne zaman idrak edilecek? İşte 2025 Regaip Kandili tarihi hakkında merak edilenler...

İslam alemi için büyük önem taşıyan üç ayların ilk müjdecisi olan Regaip Kandili, her yıl olduğu gibi bu yılda Müslümanların heyecanla beklediği gecelerden biri. 

2025 Regaip Kandili bugün mü?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre, 2025 yılında Regaip Kandili, bugün (2 Ocak) Perşembe gecesi idrak edilecektir.

Recep ayının ilk perşembesi olan bu gece, müminler için dua ve ibadet etme fırsatı sunmaktadır.

Regaip Kandilinin önemi nedir?

Regaip Kandili, İslam aleminde rahmet ve mağfiretin bolca indiği bir gece olarak kabul edilir. Bu gece, Allah'a yakınlaşmak, tövbe etmek ve günahlardan arınmak için önemli bir fırsattır.

Müslümanlar, bu gecede ibadetlere daha fazla ağırlık vererek manevi bir yenilenme yaşarlar.

Regaip Kandilinde yapılması gerekenler

Dua etmek: Regaip gecesi, Allah'a samimiyetle dua etmek için en güzel zamanlardan biridir.

Kur'an-ı Kerim okumak: Kur'an-ı Kerim okumak, kalpleri nurlandırır ve ruhları dinlendirir.

Sadaka vermek: Sadaka vermek, hem maddi hem de manevi olarak kişinin yükselmesine vesile olur.

Camiye gitmek: Cemaatle kılınan namazlar, kişinin ibadetini daha anlamlı kılar.

Günahlardan tövbe etmek: Geçmiş günahlardan samimiyetle tövbe etmek, kalbi temizler.

2025 yılında Regaip Kandili'nin 2 Ocak Perşembe gecesi idrak edileceği müjdesi, Müslümanları sevindirmiştir.

Bu özel gecede, tüm İslam aleminin hayırlara vesile olması temennisiyle, herkese mübarek olsun diyoruz.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #2025 Regaip Kandili bugün mü? #Regaip Kandili

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