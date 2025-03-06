6 MART NEVŞEHİR HAVA DURUMU | Nevşehir Bugün, Yarın ve 5 günlük Hava Durumu Tahmini
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Nevşehir’de 6 Mart Perşembe günü hava durumu, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel tahminlerine göre, şehirde soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor. Peki 6 Mart’ta Nevşehir’de sıcaklıklar nasıl olacak, kar veya yağmur bekleniyor mu? İşte Niğde için güncel hava durumu tahminleri…
Türkiye genelinde etkili olan kış koşulları, Nevşehir'de hava sıcaklıkları artmaya başlayacak. Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 6 Mart Perşembe günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarını kontrol ediyor.
Peki 6 Mart Perşembe hava durumu nasıl? İşte, detaylar…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Nevşehir için 5 günlük hava durumu tahmini:
Bugün için Nevşehir hava durumu Güneşli, sıcaklık 5°.
07 Mart 2025 Cuma Nevşehir hava durumu Güneşli, sıcaklık 5°.
08 Mart 2025 Cumartesi Nevşehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 6°.
09 Mart 2025 Pazar Nevşehir hava durumu Güneşli, sıcaklık 8°.
10 Mart 2025 Pazartesi Nevşehir hava durumu Güneşli, sıcaklık 10°.
11 Mart 2025 Salı Nevşehir hava durumu Güneşli, sıcaklık 12°.
12 Mart 2025 Çarşamba Nevşehir hava durumu Güneşli, sıcaklık 14°.
Kaynak: Haber Merkezi
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