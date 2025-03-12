Aksaray’da Yarın Bu Mahallelerde Su Kesintisi

Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yürütülen altyapı çalışmaları ve depo bağlantı işlemleri nedeniyle, 12 Mart 2025 Çarşamba günü belirli mahallelerde su kesintisi yaşanacak.
Su Kesintisi Hangi Mahalleleri Kapsayacak?
Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, su kesintisi saat 09:00'da başlayacak ve yaklaşık 9 saat sürecek. Çalışmaların planlandığı şekilde ilerlemesi durumunda kesinti akşam saatlerinde sona erecek. Bu süreçte vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına gerekli önlemleri almaları tavsiye ediliyor.
Su kesintisi yaşanacak mahalleler şunlardır:
Vatandaşların Alması Gereken Önlemler
Su kesintisinin etkilerini en aza indirmek için vatandaşların kesinti öncesinde şu tedbirleri almaları önerilmektedir:
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Günlük su ihtiyacını karşılamak amacıyla önceden yeterli miktarda su depolamak.
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Kesinti süresince su kullanımını minimum seviyede tutmak.
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Kesinti sonrası suyun tamamen temizlenene kadar bir süre akıtılarak kullanılmasına dikkat etmek.
Aksaray'da Yarın Su Kesintisi Yaşanacak Mahallele
Aksaray Belediyesi, su kesintisiyle ilgili güncel bilgileri resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşmaktadır. Vatandaşlar, belediyenin iletişim kanallarını takip ederek mahalle bazlı kesinti saatleri ve detaylarına ulaşabilirler.
Su kesintisinin tamamlanmasının ardından suyun tekrar kullanıma açılmasıyla ilgili belediyeden gelecek duyuruların takip edilmesi önemlidir. Kesintinin erken bitmesi veya uzaması halinde resmi kaynaklardan güncel duyurular yapılacaktır.
İşte Aksaray'da su kesintisi yaşanacak mahalleler ve detaylar: TIKLAYINIZ
Kaynak: Haber Merkezi