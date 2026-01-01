GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,15
EURO
50,74
STERLİN
58,26
GRAM
6.218,89
ÇEYREK
10.213,41
YARIM ALTIN
20.327,66
CUMHURİYET ALTINI
40.527,00
YAŞAM Haberleri

Asena Kimdir, Nereli ve Kaç Yaşında? Asena ile İbrahim Tatlıses Neden Küsmüştü?

Asena Kimdir, Nereli ve Kaç Yaşında? Asena ile İbrahim Tatlıses Neden Küsmüştü?

Asena kimdir, nereli ve kaç yaşında? Asena ile İbrahim Tatlıses neden küsmüştü? soruları, özellikle 2026 yılbaşı İbo Show özel bölümünde yaşanan sürpriz buluşmanın ardından yeniden gündeme geldi. İşte gündemin magazin detayları...

Asena Kimdir, Nereli ve Kaç Yaşında?

Asena, 1990'lı yıllardan itibaren Türkiye'de tanınan oryantal dansçı ve sahne sanatçısıdır. Sahne adıyla bilinen Asena'nın gerçek adı Onur Çakmak olup, 1977 doğumlu İstanbul kökenli olduğu çeşitli kaynaklarda belirtiliyor. Uzun yıllar dans, performans ve televizyon programlarıyla geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı. 

Asena ile İbrahim Tatlıses Arasındaki İlişki

1990'lı yıllarda Asena ile ünlü türkücü İbrahim Tatlıses arasında hem iş hem de özel ilişkiler yaşandığı magazin basınında yer aldı. Dönemin televizyon programları ve sahnelerinde birlikte görülen ikili, bir süre aşk iddialarıyla da gündeme geldi. 

Asena ile İbrahim Tatlıses Neden Küsmüştü?

Asena ile Tatlıses arasındaki küslüğün nedenleri uzun yıllar boyunca magazin gündeminde tartışıldı. İkilinin arasında hem kişisel hem profesyonel anlaşmazlıklar, kıskançlık ve kontrol gibi problemler yaşandığı, bunun da ilişkilerini zedelediği çeşitli haberlerde yer aldı. Ayrıca bu anlaşmazlıklar, ilişki bitiminden sonra aralarındaki hukuki ve duygusal gerginliklerle daha da derinleşti. 

Yıllar Sonra Gelen Buluşma

Yaklaşık 22 yıl sonra, Tatlıses'in yılbaşı özel programı İbo Show'da Asena ile yeniden bir araya geldiği ve geçmişte yaşanan küslüğün bu özel programda bir nebze olsun sona erdiği medyada geniş yer buldu. Görüntülerde Tatlıses'in duygusal anlar yaşadığı ve izleyicilerin ilk kez bu buluşmayı görme şansı bulduğu belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER