YAŞAM Haberleri

Avustralyalı polis memuru Jade Henderson Ağustos 2025’te bir saat içinde kaç barfiks çekerek Guinness Dünya Rekorları’na “bir saatte en çok barfiks çeken kadın“ olarak girmiştir? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Avustralyalı polis memuru Jade Henderson Ağustos 2025’te bir saat içinde kaç barfiks çekerek Guinness Dünya Rekorları’na “bir saatte en çok barfiks çeken kadın“ olarak girmiştir? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Spor ve azmin sınırlarını zorlayan bu etkileyici rekor, Avustralya'nın Gold Coast şehrinde görev yapan polis memuru Jade Henderson tarafından kırılmıştır.

Jade Henderson, 22 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirdiği bu denemede, bir saat (60 dakika) içinde tam 733 barfiks çekerek Guinness Dünya Rekorları'na girmeyi başarmıştır.

Rekorun Öne Çıkan Detayları:

  • Önceki Rekor: Henderson, 2016 yılından beri (yaklaşık 9 yıldır) kırılamayan ve yine bir Avustralyalı olan Eva Clarke'a ait 725 barfiks rekorunu 8 farkla geçmiştir.

  • Dakika Başına Ortalama: Bu inanılmaz sayı, bir saat boyunca dakikada ortalama 12'den fazla barfiks çekildiği anlamına gelmektedir.

  • Stratejisi: Rekoru kırmak için oldukça disiplinli bir tempo izlemiştir; ilk 5 dakikada her 30 saniyede 7 barfiks, sonraki 50 dakikada ise her 30 saniyede 6 barfiks çekerek ilerlemiştir.

  • Zorluklar: Denemenin son 20 dakikasında avuç içlerindeki derinin yırtılmasına ve büyük bir acı çekmesine rağmen pes etmeden devam etmiştir.

Cevap: 733

