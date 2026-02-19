Moda dünyasında hem rahatlığı hem de şıklığı bir arada sunan babet, özellikle günlük kullanımda ve klasik kombinlerde en çok tercih edilen parçalardan biridir.

Babet, hangisinin bir çeşididir?

Babet, ayakkabı kategorisinde yer alan; genellikle ökçesiz (düz taban), ince yapılı ve üstü açık bir ayakkabı çeşididir. Kökeni bale sanatçılarının giydiği "bale pabuçlarına" (balerin ayakkabısı) dayanır. 1950'li yıllarda Audrey Hepburn ve Brigitte Bardot gibi ikonik isimlerin günlük hayatta kullanmasıyla popülerleşmiş ve o günden bu yana kadın gardıroplarının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir.

Cevap: Ayakkabı

