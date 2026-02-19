GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Babet, hangisinin bir çeşididir?

- Güncelleme Tarihi:

Babet, hangisinin bir çeşididir?

Moda dünyasında hem rahatlığı hem de şıklığı bir arada sunan babet, özellikle günlük kullanımda ve klasik kombinlerde en çok tercih edilen parçalardan biridir.

Babet, hangisinin bir çeşididir?

Babet, ayakkabı kategorisinde yer alan; genellikle ökçesiz (düz taban), ince yapılı ve üstü açık bir ayakkabı çeşididir. Kökeni bale sanatçılarının giydiği "bale pabuçlarına" (balerin ayakkabısı) dayanır. 1950'li yıllarda Audrey Hepburn ve Brigitte Bardot gibi ikonik isimlerin günlük hayatta kullanmasıyla popülerleşmiş ve o günden bu yana kadın gardıroplarının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir.

Cevap: Ayakkabı

Kaynak: Haber Merkezi

