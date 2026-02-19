Hangisi daha fazladır? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Kullanıcı verilerinize dayanarak hazırladığım bu genel kültür analizinde, Türkiye'nin en yaygın soyadı ile Avrupa'nın butik ülkelerinin nüfuslarını karşılaştırıyoruz. Rakamlar, Türkiye'nin demografik gücünün ne kadar büyük olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Hangisi daha fazladır?

Verilen seçenekleri güncel istatistikler ve tahminler ışığında (2025-2026 projeksiyonlarına göre) karşılaştırdığımızda sonuç şu şekildedir:

Sayısal Karşılaştırma Tablosu

Seçenek Kategori Yaklaşık Sayı / Nüfus A: "Yılmaz" Soyadlı Kişiler Türkiye'nin En Yaygın Soyadı ~1.600.000+ kişi B: Lüksemburg Nüfusu Ülke Toplam Nüfusu ~670.000 - 680.000 kişi C: Türkiye'de Yıllık Evlilik Yıllık İstatistik (TÜİK) ~550.000 - 600.000 çift D: İzlanda Nüfusu Ülke Toplam Nüfusu ~390.000 - 400.000 kişi

Analiz

En Fazla Olan: Türkiye'de "Yılmaz" soyadını taşıyan kişilerin sayısı, Lüksemburg ve İzlanda gibi ülkelerin toplam nüfuslarının toplamından bile daha fazladır. "Yılmaz", "Kaya" ve "Demir" ile birlikte Türkiye'nin en baskın soyadı gruplarını oluşturur.

İkinci Sırada: Lüksemburg, refah düzeyi yüksek ama nüfusu 1 milyonun altında bir Avrupa ülkesidir.

Üçüncü Sırada: Türkiye'de bir yıldaki evlilik sayısı, İzlanda'nın toplam nüfusundan daha fazladır ancak Lüksemburg nüfusunun biraz gerisinde kalabilmektedir.

Cevap: A (Yılmaz soyadlı kişilerin sayısı)

Kaynak: Haber Merkezi